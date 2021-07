Ristorazione, tubisti e agenti immobiliari: 186 annunci di lavoro

La Spezia - Sono 186 le proposte di lavoro pubblicate sul sito regionale dei centri per l'impiego della Spezia e Sarzana. Tra le ricerche più urgenti restano i posti disponibili e nel settore della ristorazione, oltre a tubisti e falegnami navali, elettricisti e meccanici.

A queste figure professionali si affianca la ricerca di autisti in possesso di Patente C/E - CQC e Carta Tachigrafica e di consulenti assicurativi, infermieri, dieci agenti immobiliari e quattro cerimonieri necrofori.



Per consultare l'elenco completo delle offerte clicca qui.



Tutti gli annunci del Centro per l’Impiego vengono inseriti e aggiornati quotidianamente sul sito regionale www.formazionelavoro.regione.liguria.it e per candidarsi agli annunci del portale è indispensabile registrarsi compilando e pubblicando il curriculum vitae nel sistema e, dalla propria area riservata, candidarsi alle singole offerte di lavoro.

Sul sito Formazione Lavoro è anche disponibile un tutorial per l’iscrizione, ad uso dei cittadini (qui).