Risorse a favore degli ambulanti, Brogi: "Grazie a Benveduti, lo Stato si era dimenticato di loro"

La Spezia - "E' di ieri la notizia della costituzione del fondo da 4,3 milioni di euro a sostegno dell'ambulantato, obiettivo raggiunto grazie al lavoro della Lega e del nostro assessore regionale Andrea Benveduti". Lo afferma Lorenzo Brogi, assessore comunale al Commercio, commentando il provvedimento reso noto dalla Regione Liguria.



"Il nostro assessore, da sempre attento a questo mondo e al commercio in generale anche questa volta ha portato a casa un importante risultato. Il governo Conte aveva completamente dimenticato questo settore, la Regione invece no. Voglio ricordare che il contributo sarà erogato in modo semplice, compilando l'apposito modulo presente nel sistema "Bandi on Line" di Filse a partire dal 15 aprile sino al 31 maggio", conclude Brogi.