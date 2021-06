Risk thinking, secondo workshop del Business Transformation Journey

La Spezia - Sono aperte le iscrizioni per il secondo workshop del Business Transformation Journey promosso da Gesta srl. Appuntamento sabato 19 Giugno dalle 9 alle 12:30 per un viaggio dentro al mondo del risk thinking: impariamo insieme a rendere i rischi delle opportunità e non problemi.



Decision Making

La cultura delle decisioni: aspetti cognitivi e metodologici

Come prendiamo decisioni? Come le facciamo prendere agli altri? Qualunque attività di business comporta decisioni, a livello di individuo, team, organizzazione: allenare i muscoli della decisione è parte della preparazione vincente per la consapevolezza del cambiamento.



Il workshop tratterà i seguenti contenuti

- Introduzione ai meccanismi decisionali

- Trappole cognitive da evitare

- Decisioni e sistema motivazionale

- Decision-Making under stress

- La decisione nel ciclo di problem solving

- La decisione e il conflitto: il valore del consenso

- Strumenti di decisione e dinamiche di team

- I sei cappelli per pensare di De Bono al servizio delle decisioni



I workshop saranno condotti da Stefano Setti, ceo & founder di BluPeak Consulting, consulente, coach e docente universitario ed esperto di discipline del cambiamento. Per i clienti Gesta è previsto uno sconto del 10%. Per saperne di più e iscriversi clicca qui.