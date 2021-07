Ripartono le crociere e lavori a Molo Garibaldi

Crociere in ripartenza, arriva anche la TUI. E poi la MSC Grandiosa, la Harmony of the Seas, la Seven Seas, la Marina, la Celebrity Infinity, la Seven Seas Explorer.Intanto l’AdSP ha avviato importanti opere di manutenzione sul Garibaldi.

La Spezia - Il porto della Spezia è stato protagonista due giorni fa del primo scalo stagionale di Mein Schiff 2, nave ammiraglia della Tui Cruises, compagnia tedesca molto affezionata alla nostra città. Ma torneranno, a partire da agosto, anche la Harmony of the Seas, la Seven Seas, la Marina, la Celebrity Infinity, la Seven Seas Explorer. E dal 3 agosto anche MSC schiererà al molo Garibaldi tutti i martedì MSC Grandiosa, una delle navi più belle ed innovative della flotta. A bordo della Mein Schiff 2, oltre 800 turisti di nazionalità tedesca, molti dei quali scesi dalla nave per visitare le 5 Terre a bordo di un imbarcazione della Navigazione Golfo dei Poeti, Pisa e Firenze per mezzo di bus granturismo e la nostra città di La Spezia mediante tour guidati in bicicletta e monopattini elettrici.

Il presidente AdSP, Mario Sommariva:”Ci stiamo preparando alla piena ripresa del settore crocieristico, di vitale importanza per la nostra provincia. In attesa che la situazione si normalizzi, tornando ai numeri degli anni passati, stiamo realizzando importanti opere di manutenzione straordinaria al Molo Garibaldi, riguardanti manto stradale, recinzioni e parabordi. Lavori necessari per garantire la piena e costante funzionalità delle banchine”.



Giacomo Erario, direttore del terminal crociere”Un ringraziamento davvero sentito a tutte le Autorità e gli operatori del porto con cui abbiamo collaborato per la ripartenza del settore crocieristico nella nostra citta. Attendiamo con grande fiducia nelle prossime settimane il ritorno di altre importanti navi e Compagnie internazionali”.



Dopo Costa Crociere quindi anche TUI Cruises sceglie La Spezia quale porto per la ripartenza delle proprie navi, che vedremo nel golfo in altre 9 occasioni, la prossima il 29 luglio.