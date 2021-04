Ripartire in sicurezza, consigli per gli operatori

La Spezia - Idee più chiare per la riapertura a partire dal 26 aprile. A questo scopo Confartigianato la Spezia, nei giorni scorsi, ha organizzato un webinar per gli operatori che si avviano ad una graduale riapertura ancora in tempi Covid.

L'approfondimento illustra nel dettaglio cosa cambia a partire da domani, facendo una puntatina sui codici Ateco e sulle garanzie per operatore e cliente.

Il webinar, dal titolo “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19", ha suscitato interesse per coloro i quali hanno ancora qualche dubbio da dissipare.

Come impone ancora la pandemia, il corso si è tenuto a distanza e a fornire tutte le spiegazioni del caso sono stati il responsabile sindacale Nicola Carozza ed Enrico Taponecco riferimento e responsabile del settore sicurezza. Entrambi hanno illustrato le principali novità del decreto legge n. 52 del 22 aprile 2021.

Ristorazione. Per quanto concerne l’Attività dei servizi di ristorazione (art 4) che quindi riguarda tutte le attività del codice Ateco 56.10.11 ristoranti, bar, pizzerie, pasticcerie, gelaterie con somministrazione dal 26 aprile in zona gialla, possono riaprire con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari del coprifuoco alle 22.00. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai clienti alloggiati.

Dal 1° giugno, in zona gialla, queste attività potranno servire anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, e all’aperto al tavolo sino alle 22.



Attività artigiana. Per l'attività meramente artigiana, pizza al taglio, focacceria, gastronomia, friggitoria senza somministrazione resta tutto come prima con l’asporto.



Domande frequenti: dall'apertura, all'uso della toilette e le autorizzazioni del suolo pubblico. Cosa si intende per “aperto”? Si intende struttura coperta sorretta da pilastri o agganciata al muro e aperta su tre lati. Se il dehors è all’aperto e staccato dal muro avrà addirittura 4 lati aperti. Andranno rimossi vetri e tende per favorire la massima circolazione dell’aria.

È consentito l’uso del bagno o il pagamento del conto all’interno del locale? Certamente sì perché la norma parla del “consumo” al tavolo.

Infine per il problema delle autorizzazioni al suolo pubblico Confartigianato ha chiarito: "Se si è già in possesso dell autorizzazione al dehor o tavolini fuori, non è prevista nessuna modifica lunedì. Diversamente il Comune della Spezia ha predisposto una procedura di comunicazione rapida on line per il posizionamento di tavolini e sedie facilmente rimovibili, nella logica del buon senza intralciare marciapiedi, portoni o vetrine altrui".

Nel corso del webinar è stato poi fatto un aggiornamento sulle principali norme di prevenzione Covid19 e sulle buone prassi previste dai disciplinari: procedure accesso in sicurezza, cartelli obbligatori, distanziamenti, pulizie e sanificazioni.

Per ulteriori informazioni ed approfondimenti è possibile contattare gli uffici di Confartigianato tel. 0187286655-52-32.