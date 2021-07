Ricostruzione unghie, aperto il corso di formazione con Confcommercio

La Spezia - Aperte le iscrizioni per il corso di formazione professionalizzante organizzato da Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia. A settembre partirà infatti il corso ricostruzione unghie. 24 ore formative suddivise in tre giornate al termine delle quali sarà rilasciato un attestato.

Le lezioni, che si svolgeranno il 21, il 22 e il 23 settembre saranno tenute dalla docente qualificata Elisa Federzoni, titolare di un centro estetico alla Spezia.

Le lezioni saranno suddivise in una parte teorica e una pratica. La parte teorica riguarderà le norme di igiene, la sicurezza e l’anatomia. La parte pratica permetterà ovviamente di apprendere le tecniche di ricostruzione.

Ai partecipanti sarà garantita la fornitura del kit e sarà rilasciato l’attestato al superamento del test finale. Per maggiori informazioni è possibile contattare la referente del corso, la signora Silvia D'Elia al numero 01875985101 o alla mail segreteria@confcommerciolaspezia.it