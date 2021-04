Riaperture, un webinar Confartigianato per saperne di più

La Spezia - Confartigianato La Spezia organizza domani venerdì 23 aprile 2021 ore 11.00 un webinar sul nuovo decreto-legge sulle riaperture “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19". Nel corso dell’incontro on line i funzionari di Confartigianato illustreranno le principali novità previste nel decreto approvato nel Consiglio dei Ministri di ieri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza: cronoprogramma aperture, certificazioni verdi, zone gialle, novità per pubblici esercizi. Nel corso del seminario saranno ribadite le principali regole previste dai protocolli e consigliate agli operatori: procedure per lavorare in sicurezza, cartelli obbligatori, distanziamenti, pulizie e sanificazioni, ecc. Le imprese interessate ad iscriversi al webinar possono mandare una e-mail: formazione@confartigianato.laspezia.it (specificando nome del partecipante, attività esercitata e e-mail del collegamento), verrà inviato un apposito link per accedere alla piattaforma, per ulteriori informazioni è possibile tel. 0187286655-52-48.