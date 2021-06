Reddito pro capite: guida il Golfo, chiude l'alta Val di Vara

La Spezia - Il reddito imponibile pro capite italiano pre pandemia è pari a 20.079 euro. Lo dicono i dati, relativi al 2019, diffusi nei giorni scorsi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Numeri oggetto di un'analisi della società bergamasca Intwig alcuni esiti della quale sono stati ripresi da Infodata del Sole24Ore, che ha realizzato una mappa del reddito, comune per comune. Nello Spezzino i più 'ricchi' sono a Lerici e Porto Venere, con reddito pro capite medio rispettivamente di 24.226 e 24.048 euro annuali; si tratta degli unici due comuni della provincia sopra quota 24mila. Terza piazza per il capoluogo La Spezia, con 21.194 euro, poi Sarzana con 20.791. Sopra quota 20mila anche Riomaggiore (20.709), Monterosso (20.581), Bolano (20.468), Ameglia (20.410), Beverino (20.205), Riccò (20.195), Santo Stefano (20.134), Vezzano (20.043). A Luni, Arcola, Follo, Levanto il reddito imponibile pro capite medio è tra i 19mila e i 20mila, mentre è tra i 18mila e i 19mila nei comuni di Castelnuovo, Vernazza, Bonassola, Framura, Deiva, Borghetto e Brugnato. Nei restanti comuni, tutti collocati in Val di Vara, specialmente nella parte più alta, i redditi medi più contenuti, inferiori ai 18mila euro: e se Pignone e Sesta Godano rasentano questo valore e Zignago si assesta sui 17.510 euro annuali, gli altri sono o tra i 16 e i 17mila (Calice e Carrodano), o tra i 15 e i 16mila (Carro, Maissana, Varese), con l'eccezione di Rocchetta Vara, che fa registrare un reddito medio di 14.937 euro annuali, il più basso a livello provinciale.