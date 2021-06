Reddito di emergenza, nuova domanda da luglio

La Spezia - Il decreto-legge n. 73/2021 ha rifinanziato il reddito di emergenza (REm) per le nuove quote di giugno, luglio, agosto e settembre 2021. Anche alla Spezia potranno pertanto essere presentate le richieste all’Inps esclusivamente dal 1° luglio al 31 luglio 2021 utilizzando la procedura telematica INPS previa acquisizione dell’attestazione ISEE. I nuclei familiari, in possesso dei requisiti previsti, possono inoltrare la richiesta tramite il servizio online, autenticandosi con le proprie credenziali, o rivolgendosi ai patronati. Il Rem spetta ai nuclei familiari in condizione di difficoltà economica; a coloro che hanno terminato di percepire la NASpI e la DIS-COLL, e hanno un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 30.000 euro.



Per vedere lo stato della domanda del Reddito di emergenza 2021, è necessario entrare sul sito dell'Istituto previdenziale, www.inps.it e scrivere nella barra cerchi servizi: Reddito di emergenza. Seguirà una apposita circolare di chiarimenti sui requisiti e sulle incompatibilità con altri benefici. Il Patronato Inapa ricorda che il REM è una misura straordinaria di sostegno al reddito introdotta per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica causata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. Per avere ulteriori informazioni, aggiornare Isee e presentare la nuova domanda per il Reddito di Emergenza è possibile telefonare al Patronato Inapa Confartigianato, Tel. 0187.286668 – e-mail: banci@confartigianato.laspezia.it (Claudia Banci) – tel. 0187.286624 - e-mail: balestrino@confartigianato.laspezia.it (Martina Balestrino).