Ravecca confermato presidente di Confesercenti: "In un autunno un convegno sui temi dell'economia"

La Spezia - Nella giornata di ieri, l'assemblea elettiva di Confesercenti ha eletto presidente della associazione l'imprenditore Alessandro Ravecca.

Ravecca, in questa difficile fase sanitaria ed economica, ha rinnovato la propria disponibilità a guidare Confesercenti La Spezia dopo anni di impegno caratterizzati da importanti risultati.



"Confesercenti sta crescendo e dimostra ogni giorno la propria vicinanza al mondo della piccola media impresa - ha sottolineato il presidente confermato - durante l'assemblea ricordando il rinnovo dei gruppi dirigenti avvenuto alla Spezia, Lerici, Sarzana e nei sindacati verticali come Anama, Fipac, Faib, Aigo, Fismo e FederAgit. Lo sviluppo turistico della nostra provincia attraverso l'avvio di strumenti essenziali come la Dmo oppure il Distretto turistico, la proroga di iniziative di sostegno alle imprese a partire da una mitigazione dei tributi locali sono state alcune delle tematiche che hanno caratterizzato il confronto all'interno dell'assemblea insieme alla gestione della ripresa delle attività compreso il controllo della movida su cui i nostri associati sono quotidianamente impegnati".

Il finanziamento della Pontremolese, le rampe autostradali al servizio della Val di Vara, il futuro delle aree Enel ha ricordato il presidente come siano centrali per lo sviluppo del territorio. Al termine del confronto sulle differenti tematiche, sulle quali Ravecca ha annunciato un convegno il prossimo autunno, si è proceduto al rinnovo degli organismi dirigenti, a partire dalla presidenza provinciale.



La pandemia ha insegnato a tutti che da soli difficilmente siamo in grado di vincere le sfide che avremo di fronte, ieri con l'elezione del presidente e il rinnovo dei gruppi dirigenti, Confesercenti ha confermato l'importanza del proprio ruolo al fianco della piccola media impresa, fare sistema sarà fondamentale nei prossimi mesi.