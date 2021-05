Quasi 4mila euro di spesa per uno chef in Piazza Cavour tra verdura e prodotti di lusso

La Spezia - Non capita tutti i giorni di staccare scontrini per quasi 4mila euro in prodotti alimentari, per quanto lussuosi e costosi. E' accaduto nei giorni scorsi a un commerciante di Piazza Cavour, che ha seguito la fornitura completa richiesta da uno chef per esaudire richieste evidentemente di alto livello. Tutto rimane ovviamente coperto dalla massima riservatezza, ma quel che è certo è che il menù dei ricchissimi commensali non ci saranno solamente frutta e verdura, ma anche prodotti confezionati di prima scelta.