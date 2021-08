Posti a tempo indeterminato, gli annunci di lavoro in provincia

La Spezia - Contratti a tempo indeterminato e offerte in tutti i settori. I centri per l'impiego della Spezia e Sarzana sul portale Formazione lavoro Regione Liguria hanno pubblicato 232 annunci questa settimana. Nel dettaglio, sono disponibili: 14 posti a tempo indeterminato, moltissimi altri posti a tempo determinato con possibilità di successiva trasformazione a tempo indeterminato.



Tra le ricerche più urgenti, oltre a tutte le figure del settore navale e della nautica e gli Autisti con patente pat c/e - cqc - carta tachigrafica, vengono segnalate: 1 programmatore sviluppatore software nella zona di Follo con esperienza,1 odontotecnico anche in apprendistato, 8 operai nella zona di Vezzano Ligure, muratori e manovali edili nelle zone di Spezia e Sarzana, 2 posti disponibili da direttore tecnico di cantiere edile e 2 da capo cantiere edile.



Per consultare tutte le 202 offerte di questa settimana clicca qui





Tutti gli annunci del Centro per l’Impiego vengono inseriti e aggiornati quotidianamente sul sito regionale www.formazionelavoro.regione.liguria.it e per candidarsi agli annunci del portale è indispensabile registrarsi compilando e pubblicando il curriculum vitae nel sistema e, dalla propria area riservata, candidarsi alle singole offerte di lavoro.

Sul sito Formazione Lavoro è anche disponibile un tutorial per l’iscrizione, ad uso dei cittadini (qui).