Pontremolese, Mazzola: "Svolta concreta, Camera pronta ad agevolare il lavoro di squadra"

La Spezia - A pochi giorni dall’ufficialità, il vice presidente vicario della Camera di Commercio Riviere di Liguria, Davide Mazzola, commenta il finanziamento della Pontremolese: “Abbiamo da sempre sostenuto la strategicità dell’opera e la sua importanza non solo per la nostra provincia, ma per tutta la Liguria e l’area delle regioni confinanti. Quando nel 2019 organizzammo con la nostra azienda speciale il Bilog (Biennale della logistica) sotto il patrocinio del Parlamento europeo, il tema fu affrontato in una tavola rotonda a cui partecipai per l’inserimento della Spezia e il suo porto nel Corridoio Mediterraneo (Est-Ovest) che, in quell’occasione, annunciò Iveta Radicová, coordinatrice europea per il Corridoio Mediterraneo. Nonostante fossero note a tutti le straordinarie potenzialità economiche e di sviluppo - solo la logistica di Piacenza nel suo insieme genera un fatturato di oltre un miliardo - la prospettiva di realizzazione dell’opera appariva impervia per le oggettive ingenti risorse economiche necessarie alla sua realizzazione. Ora queste risorse, almeno per il progetto e la preparazione del suo tratto iniziale, ci sono: occorrerà mantenere costante nei prossimi mesi la stessa coesione tra istituzioni governative, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, enti pubblici locali ed associazioni di categoria per proseguire con i successivi passaggi di finanziamento sino alla sua realizzazione. La Camera di Commercio Riviere di Liguria è pronta a fare la propria parte per agevolare, come ho già ricordato in altri miei interventi, il lavoro di squadra indispensabile al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo e sostenibilità, bene comune dell’economia dei nostri territori”.



(foto: repertorio)