Pontremolese, Cgil, Cisl e Uil: "Condivisione metodo vincente per arrivare all’obiettivo"

La Spezia - “Un importante passo in avanti dopo l’inserimento dell’opera nel decreto semplificazioni e la nomina del commissario; ma la vera novità di oggi è il metodo di lavoro che sarà adottato per il futuro, ovvero la condivisione delle fasi operative e di progettazione con tutti gli attori del territorio e le organizzazioni sindacali. Un metodo vincente, anche alla luce del cambiamento del contesto sociale ed economico post pandemia. Un metodo che dovrà continuare sino alla realizzare di un’opera vitale per la nostra economia ed il nostro futuro, una buona pratica che dovrà essere estesa anche agli altri progetti che riguardano il nostro territorio ed il Paese". Lo affermano in una nota Lara Ghiglione, Cgil, Antonio Carro, Cisl e Mario Ghini, Uil, Stefano Bettalli, Filt Cgil, Marco Moretti, Fit Cisl e Marco Furletti, Uiltrasposti Uil, a commento dell'incontro tenutosi oggi all’auditorium di Via del Molo, sotto l'egida dell'Autorità di sistema portuale, per la realizzazione del progetto della Pontremolese al quale hanno partecipato il vice ministro alle infrastrutture Teresa Bellanova, l’Onorevole Raffaella Paita, Presidente della commissione trasporti, il Presidente di ADSP Mario Sommariva, il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, il nuovo commissario all’opera, Ingegnere Walter Cocchetti, l’intera rappresentanza del mondo portuale ed i sindacati confederali e di categoria.