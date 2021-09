Polizza RC Auto: come funziona e dove stipularla

La Spezia - La polizza RC Auto è un’assicurazione obbligatoria che ha come scopo quello di coprire eventuali danni cagionati a terzi da un veicolo, a prescindere dalla circolazione stradale dello stesso. L’assicurazione Responsabilità Civile Autoveicoli (RCA) è un contratto assicurativo che ha come protagonisti la compagnia assicurativa, la quale si obbliga, a fronte di un corrispettivo (cosiddetto premio) elargito dall’assicurato, a coprire eventuali danni cagionati a terzi in caso di sinistro, e non solo. Ovviamente l’assicurazione coprirà i danni entro i limiti previsti dal massimale, è possibile però per l’assicurato aumentare la soglia massima della copertura assicurativa pagando un premio assicurativo più alto.



Obbligo di stipulare l’assicurazione RC Auto

Come anticipato, l’assicurazione Rc Auto è obbligatoria, anzi, nel caso in cui si dovesse circolare senza di essa si potrebbe andare in contro a sanzioni amministrative piuttosto pesanti. Le forze dell’ordine, infatti, possono comminare una sanzione compresa tra 868 e i 3471 euro, oltre al sequestro del veicolo. Inoltre, è bene sfatare un mito piuttosto diffuso. In molti credono che l’assicurazione auto sia necessaria solo ed esclusivamente quando si utilizza il veicolo, ma non è proprio così. L’RC Auto, infatti, deve essere attiva anche quando il veicolo è in sosta, tuttavia, si può evitare di sottoscrivere il contratto se la macchina viene custodita in un luogo privato come ad esempio un garage.



Stipula l’assicurazione direttamente online

Un ottimo metodo per poter risparmiare sull’importo dell’assicurazione è la stipula della stessa direttamente online. Tutto ciò che occorre fare è collegarsi al sito di una compagnia assicurativa, chiedere un preventivo assicurazione auto e procedere alla stipula della stessa. Tuttavia, è sempre consigliabile procedere alla comparazione di diversi preventivi in modo da poter scegliere quello più adatto o comunque più conveniente. In questo modo è possibile anche evitare possibili perdite di tempo, la procedura online, infatti, è rinomata per essere snella e veloce.



Come funziona l’assicurazione auto

Molti si trovano a stipulare il contratto di assicurazione senza conoscere il meccanismo di funzionamento dello stesso. La maggior parte di questi contratti si basano sul famoso sistema “bonus malus” mediante il quale viene stabilito il prezzo della polizza. In breve, ogni soggetto possiede una propria classe di merito, attribuita in base ad una serie di requisiti come ad esempio l’esperienza di guida, eventuali incidenti registrati ecc. Il numero delle classi attualmente è 18, la più costosa è proprio la diciottesima mentre quella meno costosa è la prima. L’assicurato viene premiato con il “bonus”, ovvero una classe di rischio più vantaggiosa di quella d’origine, qualora non venga riconosciuto come responsabile di un sinistro stradale. Viceversa, l’assicurato viene punito con un “malus”, ovvero con l’aumento delle classi di merito, nel caso in cui l’assicurato abbia causato un sinistro stradale con conseguente aumento del premio. Tuttavia, esistono alcune compagnie assicurative che permettono ai propri clienti di stipulare un contratto di assicurazione con bonus protetto, ovvero, una particolare formula che, in caso di sinistro stradale, evita l’applicabilità del malus con conseguente protezione della propria classe di merito maturata.