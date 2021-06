Piccola industria spezzina, Bucchioni succede a Goretta

La Spezia - Giorgia Bucchioni è stata eletta Presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria La Spezia. Amministratore unico di Lardon C. Srl, succede a Renato Goretta, titolare di Gesta Srl Società Benefit, che dal 17 marzo ha lasciato la Presidenza provinciale per ricoprire quella di presidente del Comitato Regionale Piccola Industria di Confindustria Liguria. La neo presidente completerà il mandato quadriennale 2018-2022, terminato il quale, si provvederà al rinnovo delle cariche sociali per il successivo quadriennio. Il presidente in ottemperanza alle norme statutarie, ricoprirà anche il ruolo di vicepresidente di Confindustria La Spezia. Il comitato, composto dai rappresentanti delle otto sezioni dell’associazione (Meccanica Generale, Servizi, Logistica, Manifatturiero, Ance La Spezia, Navalmeccanico Cantieristica e Diporto, Ambiente ed Energia e Turismo Cultura e tempo libero), ha inoltre eletto per il quadriennio 2018 - 2022, il dott. Cristiano Rao (Rao & Sartelli) Vice Presidente del Comitato PI e l’Ing. Roberto Guido Sgherri (EMI – Elettromeccanica Italiana) nuovo componente il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo risulta così composto: Presidente Giorgia Bucchioni (Lardon & C Srl); VicePresidente Cristiano Rao (Rao & Sartelli); i consiglieri: Clara Paganini (EWMD-European Women’s Management Development); Cristiano Lavaggi (Studio Lavaggi); Roberto Guido Sgherri (EMI Elettromeccanica Italiana); i rappresentanti in Consiglio Generale di Confindustria La Spezia: Davide Bernardini (Edil Elle Srl); Donatella Del Chiaro (C.T.S Centro Tecnologico Sperimentale); Maurizio De Renzis (Nora SpA) Fausto Strozzi (TAN Srl) e Renato Goretta in qualità di past president.



Rappresentante degli interessi della piccola impresa, il Comitato Piccola Industria, esprime il suo ruolo specifico all’interno della vita associativa e all’esterno, trasferendo a livello locale, regionale e nazionale, i temi specifici di interesse delle PMI spezzine. "Sono onorata della fiducia accordata dai colleghi, il mio impegno associativo è di lunga data ed è stato sempre un’occasione di crescita professionale e personale. - dichiara la Presidente Bucchioni - Ringrazio il presidente Goretta per il lavoro svolto a livello provinciale ed ora come presidente regionale: sono certa che insieme faremo un ottimo lavoro a vantaggio del Piccole Imprese associate".