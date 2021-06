Perotti: "Sostegni e blocco dei licenziamenti solo per aziende in difficoltà"

La Spezia - “Quello della nautica è uno dei pochi settori che ha beneficiato della pandemia, perché l'emotività del post lockdown ha spinto i clienti ad acquistare nuove barche. Prevediamo di incrementare del 20% il nostro fatturato sia nel 2021 che nel 2022, mentre nell'ultimo anno il nostro titolo in Borsa ha guadagnato il 50%”. Così Massimo Perotti, chairman di Salorenzo che questa mattina ad Ameglia ha inuagurato l'hub vaccinale aziendale (QUI) alla presenza del ministro del lavoro Andrea Orlando.

Un'occasione per il cavaliere per fare il punto su questi mesi e lanciare la propria proposta, in un dibattito sull'occupazione sempre apertissimo anche a livello politico. “Da imprenditore e socio di Confindustria – ha sottolineato – chiedo al ministro di aiutare le tante aziende e partite Iva che hanno sofferto tantissimo in questi mesi, ma non Sanlorenzo perché non ha bisogno di aiuti visto che nell'ultimo anno e mezzo ha assunto circa 200 persone, quindi non licenzierà ma anzi faticherà a trovare persone per fare le barche. Non tutti hanno sofferto, alcuni settori sono cresciuti perché il mondo si è mosso verso attività private e senza assembramenti, quindi verso yacht o aerei privati anziché compagnie di crociera o aeree. Sostegni e blocco dei licenziamenti devono essere mirati – ha puntualizzato – è inutile adottare queste soluzioni per tutti, dobbiamo dare un segnale positivo alla società che tutto sta tornando alla normalità. Bisogna lavorare in modo chirurgico e sostenere assolutamente tutti i settori che non hanno lavorato come turismo, ristorazione e partite Iva".



Perotti si è poi espresso anche in merito al progetto di acquisizione di Perini Navi con la sinergia fra Sanlorenzo e Gruppo Ferretti: “Faremo la nostra offerta all'asta – che dovrebbe tenersi entro l'estate - ma non acquisiremo a qualunque cifra bensì ad un prezzo logico perché ci sarà bisogno di un grande investimento di risorse e denaro per recuperare un grande marchio, un gioiello, un fiore all'occhiello dell'industria nautica italiana che è però fermo da dieci anni. Speriamo che l'operazione non vada in mano a fondi finanziari perché riteniamo che ci sia bisogno di conoscenza e competenza che noi possiamo offrire”.



Infine, nel giorno in cui la holding Happy Life della famiglia Perotti ha completato con successo la cessione di un milione di azioni ordinarie (3% del capitale sociale per un valore di circa 24milioni) alla Sanlorenzo, il patron ha voluto stringere a sé, al termine della cerimonia di inaugurazione, tre figure chiave come i manager Carla Demaria, Marco Viti e Ferruccio Rossi. “Sono le persone – ha concluso – che stanno organizzando le tre business unit di Sanlorenzo: Bluegame, divisione yacht e super yacht. Dalla quotazione in Borsa in poi la mia strategia per il futuro è stata quella di fare un passo indietro e quindi tutto quello che è stato in questo anno e sarà fatto in futuro, passerà per queste tre persone che stanno lavorando e collaborando in modo molto serio”.