Peracchini incontra gli associati di Confartigianato

La Spezia - Il Sindaco Pierluigi Peracchini ha incontrato gli associati di Confartigianato per ascoltare i loro bisogni a seguito della ripartenza dopo l’emergenza Covid-19.

“Sto incontrando tutte le associazioni di categoria per comprendere al meglio quali sono le esigenze nell’immediato e a medio-lungo termine per una ripartenza vera e concreta – dichiara il Sindaco della Spezia Peracchini – Vorrei ringraziare Confartigianato per l’ospitalità e l’ascolto reciproco perché lavorare insieme in questo particolare momento storico è più che mai fondamentale. Questi incontri saranno propedeutici a capire come, nelle prossime variazioni di bilancio, ci possa essere una ancora maggiore efficienza da parte dell’Amministrazione a sostegno delle associazioni di categoria e procedere con manovre mirate e condivise. Abbiamo appaltato oltre 16milioni di opere pubbliche e vedremo per la maggior parte la loro realizzazione entro la fine del mandato, con un forte impulso all’economia cittadina e tutte propedeutiche a un rilancio turistico importante. L’unione fa la forza, per questo è importante fare rete e squadra per traguardare al meglio la ripartenza.”