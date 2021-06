Patto per il turismo, Confartigianato spiega il bonus assunzioni

La Spezia - Rinnovato il Patto per il Turismo 2021 per aiutare il settore, volano dell’economia e dell’occupazione ligure, dopo l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Confartigianato ha firmato il patto e gli uffici della Spezia, Levanto e Sarzana sono a disposizione per seguire le imprese associate nella predisposizione delle domande. Le aziende dovranno assumere persone disoccupate/inoccupate a tempo indeterminato o a tempo determinato (minimo 4 mesi) con un impegno lavorativo di almeno 24 ore settimanali. Le domande dovranno essere inviate in forma telematica tra il 22 giugno 2021 e il giorno 31 dicembre 2021 ed il contributo varia da 3000 a 6000 euro. Possono effettuare la richiesta di bonus per le assunzioni alla finanziaria della Regione Liguria FI.L.S.E. le seguenti tipologie aziendali: Alberghi, Villaggi turistici, Ostelli della gioventù, Rifugi di montagna, Colonie marine e montane, Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, Attività di alloggio connesse alle aziende agricole, Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte, Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero, Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole, Ristorazione con somministrazione, Gelaterie e pasticcerie, Catering per eventi e banqueting, Bar e altri esercizi simili senza cucina, Attività delle agenzie di viaggio, Attività dei tour operator, Organizzazione di convegni e fiere, Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali, Organizzazione di feste e cerimonie. Per informazioni e preventivi sulla tenuta delle buste paga e sull’invio del bonus è possibile rivolgersi all’Area Lavoro di Confartigianato, tel. 0187286645-63 o scrivendo a: carloni@confartigianato.laspezia.it