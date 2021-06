Ordine architetti, insediato il nuovo consiglio

La Spezia - Con una grande partecipazione degli iscritti della provincia della Spezia, si è concluso al primo turno le elezioni per il rinnovo del consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC per il quadriennio 2021-2025. Il consiglio neoeletto, insediatosi il 22 giugno, ha così proceduto alla ripartizione delle cariche:

Massimiliano Alì, Presidente

Claudia Donati, Segretario

Riccardo Daneri, Tesoriere

Roberto Salvaterra, Vice Presidente Vicario

Erica Rossi, Vice Presidente



Più i consiglieri:

Luca Badiale

Nicola Battistini

Matteo Bongi

Debora La Rosa

Enrica Maggiani

Giacomo Paladini



"Il nuovo Consiglio - si legge in una nota - si propone di attivare un’azione che possa favorire la messa in campo delle energie di tutti gli iscritti per affrontare e risolvere le criticità nell’ambito della professione ma anche per favorire tutte quelle iniziative e sinergie rivolte alla diffusione culturale e alla conoscenza del nostro territorio".