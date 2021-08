Occupazione: 231 proposte dal Centro per l'impiego

La Spezia - Sono 231 le proposte di lavoro di questa settimana pubblicate sul sito regionale Formazione Lavoro dai Centri per l’Impiego della Spezia e di Sarzana, che riguardano la maggior parte dei settori economici del territorio.

Ancora richiestissimi e urgenti posti di lavoro nei settore della ristorazione. Le strutture del territorio cercano: cuochi e aiuto cuochi, camerieri, baristi e addetti alla caffetteria. Forte la richiesta anche nell'edilizia e nel settore navale.

Tra le offerte anche posti a tempo indeterminato per: caldaista, termoidraulici, elettricisti, tecnico motorista, due infermieri.



Non mancano le proposte anche per chi non ha particolare esperienza nel settore di riferimento. Sono disponibili contratti di apprendistato per falegname, idraulico, odontotecnico, parrucchieri, banconieri di macelleria, banconieri di gastronomia, addetto bonifica amianto montatore di coperture industriali, addetto alla produzione di bevande e rifornimento di distributori automatici.



Tutti gli annunci del Centro per l’Impiego vengono inseriti e aggiornati quotidianamente sul sito regionale www.formazionelavoro.regione.liguria.it e per candidarsi agli annunci del portale è indispensabile registrarsi compilando e pubblicando il curriculum vitae nel sistema e, dalla propria area riservata, candidarsi alle singole offerte di lavoro.

Sul sito Formazione Lavoro è anche disponibile un tutorial per l’iscrizione, ad uso dei cittadini (qui).



