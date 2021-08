Occupazione: 218 proposte di lavoro sul territorio

La Spezia - Autisti, muratori e operai edili qualificati, personale per la vendita di prodotti ittici a Levanto, e addetti alla prevenzione e intervento antincendio. Sono queste le figure professionali più ricercate tra i 218 profili pubblicati sul sito regionale FormazioneLavoro dai Centri per l’Impiego della Spezia e di Sarzana.



La proposte di lavoro dunque non mancano neanche nella settimana di ferragosto. Per consultare tutti gli annunci potete cliccare qui



Tutti gli annunci del Centro per l’Impiego vengono inseriti e aggiornati quotidianamente sul sito regionale www.formazionelavoro.regione.liguria.it e per candidarsi agli annunci del portale è indispensabile registrarsi compilando e pubblicando il curriculum vitae nel sistema e, dalla propria area riservata, candidarsi alle singole offerte di lavoro.

Sul sito Formazione Lavoro è anche disponibile un tutorial per l’iscrizione, ad uso dei cittadini (qui).



(foto: repertorio)