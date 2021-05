Nuovo webinar: "Cosa può fare Confindustria EU per le PI liguri"

La Spezia - Il Comitato Piccola Industria di Confindustria Liguria, organizza con Confindustria EU, il webinar: "Cosa può fare Confindustria EU per le PI liguri" mercoledì 26 maggio dalle ore 16.30 alle 17.30.



Dopo i saluti del Presidente del Comitato Regionale Ligure Renato Goretta, interverranno: Matteo Borsani, Direttore Affari Europei, Delegazione di Confindustria presso l’EU, seguiranno Gaia della Rocca - EU Senior Advisor, Delegazione di Confindustria UE con: “L’azione di Confindustria a livello europeo per le PMI” e Cristina Scarfia, EU Senior Advisor Delegazione di Confindustria EU: “Le attività della Delegazione di Bruxelles”.



"L’incontro Confindustria EU, oggi più che mai, rappresenta un passaggio essenziale per pensare al futuro delle nostre Aziende- dichiara Renato Goretta - Conoscendo bene le competenze, l’esperienza e la disponibilità al confronto dei nostri funzionari a Bruxelles – Confindustria è rappresentata a Bruxelles dal 1958 – sono certo che gli Imprenditori che parteciperanno al webinar del 26 Maggio avranno, oltre alle informazioni necessarie per conoscere cosa fa e cosa può fare Confindustria EU per le nostre Imprese, anche stimoli per nuove visioni e nuove iniziative".



L’incontro è aperto a tutti gli interessati ed è gratuito.

Si svolgerà in modalità meeting su piattaforma ZOOM. Per ricevere le credenziali di accesso al meeting è necessario confermare la propria partecipazione a: tanzi@confindustriasp.it