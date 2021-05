Nuovo molo crociere: i lavori partiranno a gennaio 2022

La Spezia - Fra sei mesi esatti parte della Calata Paita tornerà a disposizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure. E' previsto infatti che a gennaio 2022 Lsct liberi parte di un'area strategica per il futuro della città, così da iniziare i famosi lavori di realizzazione della nuova bancina crociere L'ente di via del Molo e il principale terminal del porto spezzino hanno fissato una data di massima, punto finale di un percorso ormai definito. Mentre nella parte più arretrata resteranno i container, diverso sembra essere il destino dell'area prospicento lo specchio acqueo dovre potranno così iniziare le opere. Per quanto concerne invece il waterfront va chiarito che per liberare parte della Calata Paita, Contship dovrà aver iniziato i lavori di ampliamento nel quartiere del Canaletto, che saranno prioritari rispetto agli interventi previsti sulla banchina Garibaldi. I nuovi dragaggi invece inizieranno non prima dell'autunno 2022 con lo spostamento temporaneo dei vivai dei mitilocoltori