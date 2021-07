Nuova responsabile marketing e comunicazione Esterna per Lsct

La Spezia - Iris Buttinoni è stata nominata nuova Responsabile Marketing e Comunicazione Esterna di La Spezia Container Terminal, società del gruppo Contship Italia. Iris Buttinoni, entra a far parte della squadra a diretto riporto del Ceo Alfredo Scalisi, completando il processo di rinnovamento dei vertici aziendali. Iris Buttinoni, 39 anni, ha ricoperto negli ultimi otto anni il ruolo di Head of Consumer Marketing Italy per Costa Crociere Spa e vanta una consolidata esperienza nell’area marketing e comunicazione maturata grazie al percorso in diverse multinazionali in Italia e all’estero. "Siamo felici di dare il benvenuto a Iris, con lei guadagniamo una professionista riconosciuta del settore che darà un grande contributo determinante per lo sviluppo della strategia di marketing e comunicazione di tutto il gruppo Contship Italia" - sottolinea il Ceo Alfredo Scalisi.