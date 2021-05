Nautica sostenibile, ottima partecipazione al Living lab di Action

La Spezia - Ottima partecipazione al primo living lab del progetto Action (Interreg Maritime) sulla filiera della nautica organizzato da Cna Liguria. Al centro dell’incontro l’economia circolare e la figura del green manager, quali opportunità nell’ambito della filiera della nautica da diporto.



Il confronto ha coinvolto istituzioni ed esperti sul tema e raccolto importanti testimonianze delle imprese liguri, collaborative per le buone prassi da condividere. La finalità dei living lab è proprio quella di diffondere la cultura dell’economia circolare e contribuire alla costruzione e all'impiego della nuova figura professionale del green manager. Il progetto ACTION, cofinanziato dal programma Interreg Marittimo Italia – Francia, affronta la sfida della conversione delle filiere della nautica e del turismo sostenibili verso modelli di economia circolare. Il passaggio a modelli di economia circolare, oltre che priorità ambientale, è al contempo una grande opportunità di creazione di occupazione per tutta l’area transfrontaliera. Obiettivo generale è sostenere la creazione di nuova occupazione attraverso l’attivazione di una rete di servizi di accompagnamento per lo sviluppo di nuove professionalità e la promozione dell’autoimprenditorialità.



A seguito dell’introduzione del segretario Cna Liguria Angelo Matellini, sono intervenuti la referente Territoriale Liguria del Programma Marittimo Italia – Francia, Margherita Marrè Brunenghi e la referente del settore turistico per ALFA Liguria, Elisabetta Garbarino. Daniela Locati di Cna Liguria è dunque entrata nel vivo dei lavori illustrando obiettivi e risultati del progetto ACTION. Spazio, dunque, alla testimonianza di buone prassi d’impresa con il vicepresidente del settore tecnico Ricerca e Sviluppo dei Cantieri San Lorenzo, Paolo Bertetti che ha chiarito i progetti dell’azienda, leader della cantieristica nautica italiana, sulla riduzione di consumi energetici e idrici e riduzione dei rifiuti. Si è passati, dunque, agli interventi tecnici sul tema con Daniela Cappelletti di Fabrica che ha trattato la cultura della sostenibilità e i quadri normativi di riferimento, con particolare attenzione alla nautica e alla valorizzazione del territorio. Pietro Adinolfi, sempre di Fabrica, ha invece illustrato il Life Cycle Assessment e le 4R nella nautica sostenibile.



Rilevante anche il valore della comunicazione delle azioni sostenibili sottolineato da Luca Aschei dello Studio Aschei e associati con un intervento dal tema Green economy e relazioni pubbliche per le PMI della nautica. Il dibattito è stato poi concluso con altre due case history aziendali nell’ottica dell’economia circolare nella filiera della nautica: i Cantieri Valdettaro con l’intervento del referente dell’area marketing Luca Erba e Motorvela srl con la titolare Federica Maggiani.



Il prossimo appuntamento in programma, sempre nell'ambito del progetto Action del programma Interreg Maritime e organizzato da Cna Liguria, tratterà il tema dell'economia circolare e la figura del green manager nella filiera del turismo in data 27 maggio dalle ore 16 alle 18, sempre gratuito, on line, previa iscrizione.



Per maggiori informazioni e registrarsi all’evento si prega di consultare il sito www.liguria.cna.it o le pagine social di Cna Liguria.