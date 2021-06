Modello dichiarazione ambientale, un webinar per capire come farlo

La Spezia - La Camera di Commercio Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona ricorda che entro il 16 giugno prossimo tutti i soggetti (imprese, enti, consorzi) che producono, trattano e smaltiscono rifiuti sono tenuti a presentare il Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) relativo all’anno 2020.



Al fine di agevolare i soggetti interessati alla compilazione, è disponibile il webinar informativo al link: https://www.youtube.com/watch?v=VZXEF6iGuiA



Si ricorda inoltre che il Mud è articolato in “comunicazioni” che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento: comunicazione rifiuti; comunicazione veicoli fuori uso; comunicazione imballaggi, composta dalla sezione consorzi e dalla sezione gestori rifiuti di imballaggio; comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche; comunicazione rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione; comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.



Per ulteriori informazioni consultare il sito della Camera di Commercio Riviere di Liguria alla pagina: http://www.rivlig.camcom.gov.it/IT/Page/t02/view_html?idp=2125