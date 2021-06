Mediatori marittimi, al via la nuova sessione di esami per l’abilitazione professionale

La Spezia - La Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona ha indetto un concorso per esami relativo al conseguimento dell’abilitazione all’esercizio dell’attività di mediatore marittimo per le province di Imperia e Cuneo (compartimento marittimo di Imperia); La Spezia, Cremona, Modena, Parma e Reggio Emilia (compartimento marittimo di La Spezia); Savona, Alessandria, Asti, Torino ed Aosta (compartimento marittimo di Savona).



Il termine per la presentazione delle domande di ammissione è il 17 agosto 2021 (pubblicazione G.U. 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 48 del 18 giugno 2021).



Le domande possono essere inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla Camera di Commercio Riviere di Liguria (Via Quarda Superiore 16, Savona) oppure tramite Pec all’indirizzo cciaa.rivlig@legalmail.it, firmate digitalmente dall’interessato, ovvero con firma autografa, allegando copia del proprio documento d’identità in corso di validità.



I candidati ammessi agli esami saranno avvisati mediante lettera raccomandata almeno venti giorni prima della data stabilita per lo svolgimento degli esami.



Il modulo di domanda di ammissione all’esame è reperibile sul sito web della Camera di Commercio: www.rivlig.camcom.gov.it (servizi amministrativi – albi, ruoli, registri, elenchi – domanda di ammissione all’esame di mediatore marittimo – ex sezione ordinaria e/o domanda di ammissione all’esame di mediatore marittimo – sezione speciale).