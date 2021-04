Mediatori immobiliari, l’esame di abilitazione sarà on line

La Spezia - La Camera di Commercio Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona rende noto che, alla luce del perdurare dell’emergenza sanitaria Covid-19 che vieta di effettuare esami in presenza, si stanno organizzando le procedure per lo svolgimento online dell’esame di abilitazione alla professione. Le prove si svolgeranno presumibilmente nella seconda metà del mese di maggio 2021.

L’ente camerale ricorda che a questa prima sessione potranno partecipare soltanto i candidati già iscritti alla sessione programmata per novembre 2020, quindi annullata per la sopravvenuta normativa Covid 19. Tutti i candidati riceveranno a breve un’apposita informativa. A seguire si bandiranno nuove sessioni di esame.



Per informazioni i candidati possono scrivere all’indirizzo albiruoli.sv@rivlig.camcom.it