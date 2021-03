Mazzini, Cgil: "Subito operativo tavolo di confronto: difendere lavoratori e recuperare posti letto"

La Spezia - “Abbiamo appreso della pubblicazione del bando di gara per l'affidamento temporaneo di un anno per la gestione della residenza Mazzini, oltre che per la struttura di via Anita Garibaldi e per il S. Nicolò di Levanto, con scadenza il 29 marzo 2021. A questo punto bisogna dare gambe a quanto prospettato nell'ultimo incontro avuto in Comune il 26 febbraio tra Asl 5, Amministrazione comunale e Sindacati” Così, Luca Comiti, Cgil e Franca Passoni, Fp Cgil, che continuano: “Deve diventare da subito operativo il tavolo di confronto: dobbiamo capire le tempistiche in cui Kcs lascerà il servizio; affrontare modalità e tempistiche dei lavori di ristrutturazione della struttura; risolvere la situazione dei lavoratori che continuano a vivere nell’incertezza e temono per il loro posto di lavoro. Ad oggi sono ancora in cassa integrazione i lavoratori gli addetti alle pulizie, lavanderia, mensa, centralino, Oss, ed impiegati a rotazione. La RSA Mazzini è una struttura fondamentale per la provincia spezzina: occorre dare risposte ai cittadini ai cittadini che ormai da troppo tempo sono privati di 80 posti letto di RSA.”