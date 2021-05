Mastrantonio, Spi Cgil: "Bene il progetto “Occhio alla truffa”. A disposizione le nostre sedi"

La Spezia - “Siamo contenti della partenza di "Occhio alla truffa'', la campagna di prevenzione contro le truffe rivolta ad anziani. Un progetto che come Spi Cgil abbiamo fortemente voluto ed ora che è stato finanziato dal ministero dell'Interno segnaliamo ai Servizi Sociali del Comune della Spezia ed ad Auser, Federconsumatori, Ada, Aidea e Aidea Solidarietà che metteremo volentieri a disposizione le nostre sedi per distribuzione materiale informativo ed un primo contatto con le persone interessate”. Così Carla Mastrantonio, segretaria provinciale Spi Cgil della Spezia, che continua: “Abbiamo puntato molto sul carattere di prevenzione del servizio, oltre che sulla consulenza per gli anziani vittime di truffe e raggiri. La dislocazione capillare delle nostre sedi sul territorio, che ogni giorno offrono ascolto, supporto e servizi a migliaia di anziani, possono rappresentare un importante canale di comunicazione per diffondere la campagna. Nei prossimi giorni ci attiveremo assieme ad Auser e Federconsumatori, che fanno parte del mondo Cgil, per creare le giuste sinergie organizzative e mettere assieme le forze.”