Maltempo e piogge: i termini per la presentazione delle domande aiuto danni

La Spezia - C’è tempo fino al 30 settembre per presentare la domanda di aiuto per i danni riportati a seguito delle piogge del 2 e 3 ottobre 2020 che hanno coinvolto anche comuni di Maissana, Sesta Godano e Varese Ligure.

"Si tratta di aiuti che riguardano i danni alle strutture e alle scorte aziendali e non la perdita di produzione - si legge in una nota di Cia Liguria -.I moduli, che potete trovare in fondo all'articolo, vanno compilati e corredati degli allegati previsti (relazione tecnica – planimetria catastale delle strutture danneggiate, computo metrico, eventuali fatture per costi sostenuti) gli Uffici Cia sono a disposizione per il supporto e la compilazione delle domande".