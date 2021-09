La startup spezzina Haruspex sbarca nella Silicon Valley

La Spezia - La startup Haruspex sbarca in Silicon Valley, per ora in virtuale. L’azienda di cybersecurity spezzina è stata selezionata dal prestigioso programma “Global Startup Program” dell’Italian Trade Agency, a San Francisco. Per il momento il programma sarà svolto in virtuale dato il persistere delle limitazioni agli ingressi sul suolo statunitense. Un percorso di oltre due mesi di “accelerazione”, dove le startup sono inserite in un programma serratissimo di incontri ad alto valore aggiunto e di introduzione ai giganti del settore. È questo il riconoscimento per la startup spezzina di cybersecurity Haruspex, che continua a collezionare prestigiosi attestati sulla bontà della sua soluzione.



Haruspex è stata scelta infatti dall’Italian Trade Agency, già nota come ICE (Istituto per il Commercio Estero) per rappresentare da settembre l’eccellenza tecnologica italiana in Silicon Valley, dove da poco è stato peraltro costituito il Centro Nazionale di Innovazione e Cultura, a San Francisco. E proprio San Francisco, presso il prestigioso acceleratore “Mind The Bridge” è la meta a cui è destinata anche l’azienda del CEO Marcello Montecucco. “Per noi è un’opportunità straordinaria - ammette l’amministratore delegato del gruppo -. Gli USA continuano a essere il mercato principale per il nostro settore, e per il comparto digitale in generale. È un banco di prova importantissimo, e da cui ci aspettiamo un ritorno in termini di fatturato e crescita aziendale già nel breve-medio periodo. Peccato non poterci recare fisicamente lì fin dall’inizio, dato il protrarsi delle limitazioni agli ingressi sul suolo statunitense confermati dall’amministrazione Biden”.



La soluzione di Haruspex, basata sulla creazione di un “digital twin”, un gemello digitale della struttura da difendere, è nata in seno a un progetto di ricerca dell’Università di Pisa, guidato scientificamente dal prof. Fabrizio Baiardi, ed ha già ottenuto importanti riconoscimenti quali l’attestato di eccellenza tecnologica del Ministero della Difesa e l’IBM world-wide award per i progetti altamente innovativi, oltre a essere risultata sesta startup “deep-tech” a livello europeo per l’incubatore “Startup3”.



Il programma di San Francisco partirà dunque in maniera virtuale, in remoto, con la possibilità poi di aprire a un periodo in presenza se, come pare probabile, le restrizioni saranno allentate nelle prossime settimane. A rappresentare Haruspex nel percorso di accelerazione sarà il business development manager Filippo Lubrano, esperto di internazionalizzazione, da poco entrato nella compagine societaria del gruppo.