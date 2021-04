La spezzina Ser.Nav. acquisita dagli olandesi di Customs Support

La Spezia - SER.NAV passa agli olandesi di Customs Support. L'azienda specializzata in operazioni doganali in Europa, con sede a Rotterdam, sbarca in Italia e lo fa guardando alla Spezia e ad una delle maggiori realtà di servizi portuali nate insieme allo scalo spezzino. Customs Support, con questa mossa, "mira a diventare un vero partner europeo per i propri clienti".

Nata nel 1989, Sernav è uno dei principali operatori doganali italiani e fornisce assistenza in materia di operazioni doganali, consulenza e assistenza doganale e spedizioni doganali a centinaia di clienti. In oltre trent'anni di storia, la società di Viale San Bartolomeo ha costruito la propria presenza in 17 località strategiche in tutto il Paese, raggiungendo la maggior parte dei principali porti commerciali e hub logistici in Italia. Con oltre 170 dipendenti, Sernav si è costruita una solida fama.



“Siamo entusiasti di questa acquisizione che rientra nel nostro ambizioso progetto di diventare il principale broker doganale neutrale e dinamico in tutta Europa, e diamo il benvenuto al team italiano nella famiglia Customs Support. Crediamo fermamente che l'espansione in Italia sarà reciprocamente vantaggiosa per l'ampia base di clienti di Sernav e di Customs Support. Sono altresì onorato che anche i tre soci fondatori di Sernav si uniscano a Customs Support, arricchendo l’azienda con oltre 130 anni di esperienza nel settore delle operazioni doganali", ha dichiarato Frank Weermeijer, CEO di Customs Support Group.

“Siamo entusiasti di entrare a far parte di Customs Support. Entrambe le società condividono la stessa cultura, volta a fornire un servizio costante e di alta qualità e le migliori soluzioni ai propri clienti. Chiaramente un’ottima combinazione per la nostra clientela e per il personale di Sernav. Crediamo fermamente che Sernav e i suoi clienti trarranno vantaggio dal network europeo di Customs Support e dall’impegno congiunto nello stimolare l'innovazione tecnologica nel settore delle operazioni doganali", la nota dei tre azionisti Alessandro Biffignandi, Paolo Stanzione e Bruno Pisano.



Customs Support è attualmente operativa in sei Paesi, che includono Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi, Polonia e Regno Unito, aree in cui è cresciuta rapidamente. In Europa, Customs Support Group fornisce i propri servizi a molti clienti transfrontalieri in diversi settori come quello automobilistico, alimentare e delle bevande e molti altri. L’azienda va oltre le semplici attività di intermediazione doganale, grazie ai cospicui investimenti nella digitalizzazione dei processi doganali per i propri clienti implementando strumenti come interfacce dati elettroniche e riconoscimento ottico dei caratteri basato su intelligenza artificiale.