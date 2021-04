La riparazione delle zanzariere: meglio il fai da te o i professionisti?

La Spezia - Le zanzariere sono una protezione ideale per la casa. Lo sa però solo chi le ha già installate, in quanto molti le ritengono superflue, ma non è così. Ce ne accorgiamo soprattutto quando una zanzariera si rompe, a causa del maltempo o perché il cane di famiglia la graffia senza motivo. Basta infatti anche solo un minimo pertugio per aprire l’accesso agli insetti. Non solo zanzare e mosche, ma anche api, ragni, formiche e via dicendo. Controllare periodicamente le zanzariere di casa è sempre un’ottima idea, per evitare che l’usura porti a un danno anche minimo. Una zanzariera rotta può essere un problema facilmente risolvibile.



Contattare un professionista?

In effetti non sempre la riparazione delle zanzariere deve essere effettuata da un professionista. A volte piccoli danni, di lieve entità, si risolvono con appositi nastri adesivi. È vero però che anche le zanzariere si usurano con il passare del tempo, cosa che costringe ad una completa sostituzione. Anche nel caso in cui le intemperie, o un qualche piccolo incidente, rompe un intero pannello è necessario chiedere aiuto a un professionista del settore. Oggi è possibile chiedere un preventivo online per la riparazione zanzariere, in modo da comprendere già in partenza quale sia il professionista più indicato da contattare e la spesa da affrontare.



Come si ripara una zanzariera

Nel caso in cui il danno sia molto leggero, come ad esempio un piccolo strappo, è possibile ripararlo utilizzando appositi nastri adesivi. Si tratta di nastri studiati proprio per questo tipo di riparazione, reperibili presso qualsiasi ferramenta. Fare una riparazione che rimanga invisibile è però difficile con questo metodo: il nastro adesivo difficilmente avrà il medesimo colore e una retinatura identica a quella della zanzariera. Volendo è possibile anche ricucire una zanzariera, utilizzando del filo di nylon; occorre però una certa pazienza e una buona capacità manuale, in caso contrario si noterà in maniera evidente il segno lasciato dalla nostra cucitura. È importante anche notare che a volte il primo strappo in una zanzariera è correlato anche allo stato di conservazione del materiale, che si è deteriorato con il passare del tempo. Le riparazioni su zanzariere vecchie, che sono rimaste esposte alle intemperie per decenni, sono spesso inutili. Nel senso che con buona probabilità al primo strappo ne seguiranno rapidamente molti altri.



Sostituire la zanzariera

Per questo motivo alle riparazioni di zanzariere spesso si preferisce la completa sostituzione. A meno che non si tratti di un guasto correlato all’intera installazione, ad esempio un telaio che non scorre più o problematiche di questo genere. Un professionista del settore ci saprà certamente consigliare per il meglio. Dobbiamo poi ricordare che le norme vigenti in Italia offrono interessanti sconti a chi desidera installare o sostituire le vecchie zanzariere. Questo perché possono essere considerate vere e proprie schermature solari, che impediscono alla luce solare eccessiva di penetrare all’interno dell’abitazione. Per ottenere la detrazione fiscale, pari al 50% delle spese sostenute per le zanzariere, è necessario installare specifici modelli di zanzariera, previsti dalla legge in merito.