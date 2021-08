La Cgil spinge per la vaccinazione, incontro con la dottoressa Artioli

La Spezia - La Camera del Lavoro della Spezia, al fine di incentivare la campagna vaccinale fornendo corrette informazioni sulla stessa, organizza un incontro con la presenza qualificata della Dottoressa Stefania Artioli, Direttore Malattie Infettive Asl5, per rispondere ai dubbi e timori riguardanti la vaccinazione anticovid.

L'incontro si terrà mercoledì 1° settembre alle 17:30 presso il saloncino Di Vittorio della Camera del lavoro, in via Bologna 9. Per favorire la partecipazione di chi non è in possesso del greenpass, l'iniziativa verrà trasmessa anche in diretta sulla pagina Facebook "Cgil La Spezia" e sarà possibile interagire con commenti e messaggi. Per favorire i lavori è possibile inviare da subito i quesiti scrivendo a cgil@cgillaspezia.it (oggetto: domanda dottoressa Artioli).