L’installazione di una sauna in casa

La Spezia - Ai giorni nostri è diventato assai comune installare nella propria dimora delle soluzioni per il relax: la sauna è sicuramente una tra queste. Oggi desideriamo parlartene per scoprire i tipi di sauna che esistono e i vantaggi di cui si può godere.



I vari tipi di sauna presenti in commercio

Come abbiamo già preannunciato, la scelta di una sauna non dipende solamente dal costo della stessa, bensì pure dal modello che si desidera sistemare nella propria dimora. Devi sapere, difatti, che sul mercato sono presenti varie tipologie di prodotto che ti consentono di ottenere diversi benefici. Quindi, per scegliere una sauna di qualità da installare in casa dovrai tenere a mente pure le loro caratteristiche. La più nota tra le soluzioni disponibili attualmente è la sauna ad infrarossi: si tratta di un prodotto che consente di ottenere temperature sino ad un massimo di 60°C, senza generare umidità. Il bagno turco, invece, è una proposta ideale per chi desidera una camera dove il calore non supera il 60%, mentre l’umidità arriva al 100%. La sauna russa, invece, è simile a quella finlandese con temperature che possono raggiungere gli 80°C. Una particolare tipologia di sauna finlandese è la sauna di fumo: si tratta di una scelta che, solitamente, non viene presa in considerazione nel nostro paese, dove è presente una stufa a legno, senza canna fumaria. L’aria si riscalda più lentamente ed il fumo consente di migliorare la propria esperienza di relax. Terminiamo citando pure la sauna alle erbe: l’effetto delle erbe alpine con i vapori rilasciati nell’aria grazie al calore, consente di beneficiare di un grande sollievo per la salute, dovuto agli oli balsamici che si liberano nell’aria. Ora che conosci meglio i vari tipi di sauna, potrai studiare meglio la tua soluzione.



Come installare la sauna in casa

Per installare una bella sauna nella propria abitazione è fondamentale avere a disposizione degli spazi ampi in cui poter collocare la cabina del calore. Tieni a mente, difatti, che generalmente la sauna è in grado di ospitare un minimo di due ospiti al suo interno. Per quanto concerne il materiale, invece, sarà assolutamente fondamentale scegliere i giusti materiali: il legno, difatti, dovrà essere flessibile e in grado di gestire le intense temperature che si andranno ad impostare. Tra i legni più adoperati in tal caso vi è senz’altro quello dell’abete di Finlandia o l’hemlock canadese: entrambe le soluzioni sono idonei per una sauna e, peraltro, hanno una profumazione piacevole, rendendo ancora più rilassante l’esperienza all’interno della cabina del calore. In base al modello che deciderai di acquistare per il tuo relax quotidiano, trovare degli accessori che potranno trasformare la tua seduta in qualcosa di ancor di più piacevole. Molte cabine, per esempio, dispongono del Bluetooth per ascoltare la musica che è disponibile sul proprio smartphone: in questo modo, si potrà ascoltare i brani preferiti e canticchiarli durante la seduta in cabina.



Dove installare la sauna all’interno dell’abitazione

Giunti a questo punto, passiamo ad un altro aspetto assai importante che riguarda proprio l’installazione della sauna: potrai scegliere il giusto ambiente in cui collocare la tua sauna, ricordandoti alcuni punti importanti. Una volta terminato il “bagno” di calore, dovrai inevitabilmente rinfrescarti con una doccia! Il nostro suggerimento, dunque, è di sistemare la cabina in prossimità del bagno o, meglio ancora, all’interno dello stesso: in questa maniera, sarai tranquillo e potrai sentirti subito meglio. In alternativa, sistema la cabina della sauna in uno spazio che si può arieggiare con facilità, così da mantenere la camera sempre ben fresca e pulita. Ora che conosci di più circa l’utilizzo e la sistemazione di una sauna casalinga, sei pronto per affidarti ad un professionista e scegliere la sauna migliore per la tua salute. Questo tipo di trattamento, difatti, ti consentirà di rilassare i muscoli, di avere maggiore sollievo da raffreddore o congestione nasale, ma anche di rinforzare il tuo sistema immunitario.