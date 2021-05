L’assemblea elettiva di Cna Pensionati La Spezia conferma Claudio Pomodoro alla presidenza

La Spezia - Nonostante le grandi difficoltà del momento sanitario, sociale ed economico, e con la consapevolezza di essere tra le fasce di età maggiormente a rischio, Cna Pensionati non ha rinunciato a farsi portavoce di disagi e problematiche e protagonista di scelte future sia a livello nazionale che territoriale. È un sindacato che sa attualizzare le proprie proposte progettuali, attento e innovativo anche in questa nuova normalità che utilizza sempre più gli strumenti digitali e social.



L’assemblea elettiva di Cna Pensionati La Spezia si è, pertanto, svolta proponendo un evento on line dal titolo “Io e il Covid: le conseguenze nell’età avanzata” al quale hanno partecipato la Dottoressa Elena Carabelli, neurologa, con un intervento su come il nostro cervello registra e si modifica e la plasticità neuronale, e il Dottor Jacopo Ascolese, psicologo, che ha dato consigli legati alla stimolazione cognitiva.



Le elezioni dell’ssemblea hanno riconfermato all’unanimità Claudio Pomodoro nel ruolo di Presidente Cna La Spezia e Franco Moruzzi è stato nominato Vicepresidente. Il Presidente Pomodoro, al termine dell’assemblea, ha ribadito la preziosità di lavorare in sinergia con tutto il gruppo dirigente senza distinzioni di ruoli. Questa è stata ed è la carta vincente per la crescita numerica degli associati, che in questi anni è stata esponenziale, e di conseguenza la consapevolezza della responsabilità del gruppo dirigente che deve rappresentare e lavorare al meglio per i propri associati (link al video dell’evento: https://www.youtube.com/watch?v=C1q1K0pNNlQ&t=109s).



Fanno parte della Presidenza di Cna Pensionati La Spezia: Pomodoro Claudio, Moruzzi Franco, Rollo Annamaria, Pozzo Marina, Santoro Franco. La direzione è formata da: Pomodoro Claudio; Moruzzi Franco, Rollo Annamaria, Pozzo Marina, Santoro Franco, Ferrara Patrizia, Bergonzini Roberto, Bragazzi Vittorio, Viaggi Maurizio, Del Monte Guido e Maccione Sandro. Per informazioni sulle attività, le convenzioni attive, i servizi e i vantaggi offerti da Cna Pensionati La Spezia contattare la segretaria Monica Sanguinetti tel. 0187.598080.