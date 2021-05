Its, il presidente Sgherri ricevuto dal prefetto Inversini

La Spezia - Nella mattinata odierna il prefetto, Maria Luisa Inversini, ha ricevuto il presidente della “Fondazione ITS La Spezia”, Roberto Sgherri.

Nel corso dell’incontro, il presidente dell’Istituto tecnico superiore della Spezia ha illustrato i corsi che organizza a titolo gratuito, diretti ad offrire una elevata specializzazione tecnica post-diploma, che consente un collegamento diretto con il mondo del lavoro grazie alla collaborazione con imprese, università, centri di ricerca, enti locali e sistemi scolastici e formativi. Grazie a queste caratteristiche, l’Istituto riesce ad inserire circa quaranta diplomati all’anno nel contesto lavorativo locale.



“Credo che vada valorizzata questa ricchezza ed unicità del territorio spezzino – ha dichiarato il prefetto Inversini – che mette a disposizione dei giovani un percorso didattico completo, partendo dall’Istituto Nautico e passando per l’ITS, fino ai corsi di laurea offerti dal Polo Universitario Marconi. Il collegamento tra la formazione scolastica e professionale, l’università e la ricerca svolge un ruolo fondamentale per il futuro del settore della nautica, che tanto qualifica il territorio, fornendo un contributo allo sviluppo dell’innovazione, del design e della progettazione cantieristica”.