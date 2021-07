La Spezia - Il trasporto su strada è uno di quelli maggiormente richiesti per muoversi tra i comuni italiani, sia quando si ha bisogno di un autobus per vacanze sia quando si necessita di un mezzo per le trasferte di lavoro.



In questo settore, spicca per la qualità dei servizi la neonata Itabus. Si tratta di una nuova azienda di autobus a lunga percorrenza che è in grado di garantire numerosi collegamenti nazionali, con 400 tratte giornaliere.



Itabus arriva anche a La Spezia

Nel network Itabus è compresa anche la città di La Spezia. È possibile, ad esempio, fare un viaggio in bus da La Spezia a Roma, ad oggi con ben due corse giornaliere. Itabus, oltre a mettere in collegamento la città ligure con la città eterna ha previsto anche collegamenti con diverse città toscane come Firenze, Massa Carrara, Pisa e Siena. Itabus ha lanciato il suo servizio questa primavera: in futuro, la rete di collegamenti sarà ulteriormente ampliata.



Servizi offerti da Itabus

Itabus si posiziona come eccellenza nel settore anche grazie ai numerosi servizi appositamente pensati per garantire il massimo del comfort al passeggero. Innanzitutto, bisogna sottolineare che la flotta è costituita da pullman all’avanguardia, con posti a sedere estremamente confortevoli. Infatti, gli stessi sono reclinabili e distanziabili, con un bracciolo sia nella parte centrale sia in quella laterale. In ogni postazione sono disponibili prese usb ed elettriche per ogni passeggero, che danno la possibilità di avere i dispositivi elettronici sempre carichi, offrendo l'opportunità ai passeggeri di sfruttare la rete Wi-Fi 4/5G a banda ultra-larga gratuita presente su ogni pullman.



Tra i numerosi servizi a bordo autobus ci sono anche i distributori automatici di snack e bevande. I passeggeri, inoltre, avranno sempre a loro disposizione una toilette a bordo da poter utilizzare in qualsiasi momento del viaggio. Negli autobus a due piani, oltre ad esserci l’ambiente TOP al piano inferiore, dove si ha extra spazio fra i sedili e poggiagambe estensibili, sarà possibile ammirare le meraviglie del nostro Paese per l'intero viaggio, prenotando i posti frontali al piano superiore (Posti Panoramici).



L'azienda offre, compreso nel biglietto, il trasporto di due bagagli per passeggero: un bagaglio a mano da inserire nelle cappelliere e un bagaglio da stiva di dimensioni maggiori. Nel caso in cui si desideri trasportare un bagaglio speciale, come la bicicletta o la tavola da surf, si può fare ma è necessario pagare un supplemento. Si consiglia in questo caso di procedere all'acquisto del bagaglio aggiuntivo in fase di prenotazione. Viaggiare in pullman, con questi meravigliosi servizi, non è stato mai così confortevole!



Acquistare il biglietto

È possibile acquistare un biglietto per un pullman in partenza da La Spezia sia tramite web sia tramite i più classici metodi di acquisto. Nel primo caso si può effettuare l'operazione tramite il funzionale sito web itabus.it o con la comoda app Itabus disponibile per dispositivi Android e iOs.



Nel secondo basterà, invece, recarsi nei tabaccai punti Lis aderenti all’iniziativa, oppure comprare il proprio biglietto direttamente nelle biglietterie dell'autostazione.



Viaggiare a bordo di autobus che consentono di fare un viaggio confortevole a prezzi estremamente convenienti è un'opportunità da cogliere al volo per poter visitare tutte le meraviglie presenti in Italia.