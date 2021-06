Investimenti: occhi puntati sulle criptovalute, ma quali sono i migliori wallet crypto del momento?

La Spezia - Il mondo delle criptovalute è sempre più presente nelle vite non solo dei trader ma anche degli utenti generici.



Dal 3 agosto, infatti, Google ha deciso che consentirà agli inserzionisti di pubblicare annunci a pagamento per promuovere gli exchange di monete digitali, segno che queste ultime sono entrate oramai nelle abitudini d'acquisto degli americani; per ora la possibilità è attiva solo negli USA, tuttavia probabilmente essa non tarderà ad arrivare anche in Europa, mentre una nota casa d'aste che opera a livello mondiale ha dichiarato che inizierà ad accettare pagamenti in Bitcoin e in Ethereum per alcune famose opere d'arte.



Le criptovalute sono, dunque, al centro degli interessi del mondo finanziario, e sono moltissime le persone che hanno cominciato a fare trading su di esse o le hanno acquistate tramite un exchange. Per quanto riguarda quest'ultima modalità di investimento, è necessario predisporre il cosiddetto wallet, ovvero un vero e proprio portafoglio digitale dove tenere il denaro virtuale comprato.



La sua funzione è importantissima perché mantiene la sicurezza attraverso complesse chiavi crittografate, tuttavia, a causa della grande varietà presente sul mercato sul mercato, capire quali sono i migliori non è sempre così facile.



I migliori wallet crypto

Visto il ruolo fondamentale che detengono, conoscere quali sono i migliori wallet crypto per i propri token è fondamentale. Essi si dividono generalmente in due categorie, gli hot wallet e i cold wallet. Mentre i primi funzionano solo tramite una connessione Internet, i secondi sono disponibili sempre, anche offline.



Tra i vantaggi degli hot wallet c'è sicuramente la facilità d'uso, la praticità (la piattaforma che utilizza l'utente si occupa di settare tutte le impostazioni) e la velocità nelle transazioni; quest'ultima caratteristica rende i portafogli online la scelta più indicata per chi fa trading perché la rapidità in questo caso è di vitale importanza. Di contro, i cold wallet sono mediamente più sicuri, infatti sono utilizzati in gran parte da compratori diretti a medio e lungo termine.



A loro volta gli hot wallet, i preferiti dai trader, possono essere disponibili per mobile (sotto forma di app iOS o Android per lo smartphone), per desktop (utilizzabili, quindi, solo da pc) o come web wallet, ovvero una piattaforma che, collegandosi alla rete, rende disponibili i token. Molti wallet fungono allo stesso tempo anche da exchange, ciò vuol dire che l'utente può, con il medesimo operatore, comprare valuta digitale e tenerla al sicuro dentro al portafoglio integrato. Coinbase, uno degli exchange migliori sul mercato, appartiene a questa categoria, infatti è molto apprezzato soprattutto da chi ha iniziato da poco a investire.



Altri wallet interessanti sono quelli di EXMO, molto diffuso nell'Europa dell'est e che, come Coinbase, è anche un exchange, e Spectrocoin, Quest'ultimo, a differenza delle altre due, è una piattaforma web disponibile anche nella versione app per il telefono che sfrutta l'essere offline per offrire un più alto livello di sicurezza contro i cyber attacchi, aumentati in modo significativo durante la pandemia. Un altro wallet molto gettonato è quello offerto da eToro, la piattaforma apprezzata in tutto il mondo soprattutto per la possibilità di fare social trading, una modalità d’investimento che sta portando ad avvicinarsi al mondo degli investimenti un numero sempre più ampio di trader retail.



Questo broker dà la possibilità di operare con un alto numero di valute (ben 120) e garantisce un'ottima affidabilità unita a commissioni non troppo onerose. Per chi fa trading sulle criptovalute, anche attraverso i CFD, questa potrebbe essere una buona alternativa per conservare i propri token al sicuro.



Tra le scelte top per quanto riguarda gli hardware fisici, invece, si segnalano Ledger Nano S e KeepKey. Il primo è un dispositivo realizzato in acciaio che, essendo compatibile con i principali sistemi operativi, permette di conservare un grande numero di criptomonete; KeepKey è un’altra ottima scelta nel mondo dei wallet fisici perché offre un alto standard di sicurezza.