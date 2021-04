Imprese sociali ed etiche: best practice nella moda sbarcano alla Spezia

La Spezia - Cristina Raso intervista Valeria Valotto, vice Presidente di "Quid Moda etica": un’impresa sociale che recupera le rimanenze di tessuti di alta qualità dei grandi marchi e le trasforma in abiti economicamente accessibili opportunità di formazione e impiego a quanti sono a rischio di emarginazione e discriminazione lavorativa, in particolare alle donne.

Cristina Raso Local Ambassador di Generation Warriors, intergenarational company co-fondata da Marta Basso, Forbes leader digital e Top voice 2020 Linkedin e Alessandro Sandionigi, porterà anche alla Spezia questo modello di sostenibilità. Attraverso i canali digitali di Generation Warriors la Raso, si fa portatrice di buone pratiche che sempre di più sono necessarie e saranno il futuro davvero sostenibile delle nostre future imprese.



Appuntamento sui canali social di Generation Warriors oggi 8 aprile alle 18.30 per parlare di imprese sociali grazie ad un grande esempio di successo tutto italiano. Moda etica quindi che punta alla sostenibilità ambientale e sociale supportando percorsi di inclusione lavorativa. Cooperativa sociale, Quid, nata nel 2013 ha all'attivo numerose collaborazioni con grandi brand e può vantare premi nazionali e internazionali legati all'imprenditoria. "Nuovi modelli che possono essere sposati in altri settori, racconta Raso, quando si parla di best practice nel fare impresa, è doveroso divulgare questi modelli "responsabili" nella forma e nella sostanza quotidiana. L'innovazione nell'impianto strategico aziendale, caro al mio percorso, si dovrà sempre di più tradurre in questa visione a cui non possiamo più esimerci"