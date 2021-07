Imposta di soggiorno, arrivano i ristori: quasi un milione alla Spezia

Per undici Comuni della provincia spezzina sono state stanziate le risorse per ovviare alla riduzione del gettito per le casse municipali.

La Spezia - Ammonta a quasi 1,8 milioni di euro la somma dei ristori per la riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno che raggiungeranno la provincia spezzina. Si tratta di uno stanziamento approvato dal governo Draghi con il decreto dell'8 luglio scorso per un totale di 350 milioni di euro sul territorio nazionale. Il primo riparto vedrà la suddivisione di 250 milioni di euro tra i Comuni che ne hanno diritto, mentre i restanti 100 milioni di euro saranno ripartiti successivamente dando priorità a eventuali rettifiche dei dati considerati nel riparto.



I Comuni spezzini che riceveranno i ristori per la riduzione del gettito della tassa di soggiorno o di sbarco sono undici.

A guidare è il Comune della Spezia, che riceverà la bellezza di 921.704 euro, una somma inferiore a quella sulla quale le casse di Palazzo civico avevano rapidamente imparato a fare conto, ma che comunque si avvicina alla soglia psicologica del milione di euro.

Segue Riomaggiore, con ben 236.236 euro, davanti a Monterosso, dove arriveranno 179.759 euro per far fronte ai mancati introiti dell'imposta turistica.

Abbandonate le Cinque Terre, si fa sponda nel Golfo dei Poeti: a Lerici attendono infatti 149.429 euro. Nuova puntata sulla riviera per andare a Levanto, dove lo Stato consegnerà 106.540 euro, e ritorno verso Levante per raggiungere Porto Venere: qui il trasferimento sarà di 100.160 euro.

Chiudono la classifica Vernazza con 37.598 euro, Deiva Marina con 19.334 euro, Ameglia con 11.938 euro, Sarzana con 8.090 euro e Framura con 3.679 euro.



I Comuni in ordine alfabetico, con i relativi importi

AMEGLIA - 11.938,32

DEIVA MARINA - 19.334,27

FRAMURA - 3.679,94

LA SPEZIA - 921.704,65

LERICI - 149.429,55

LEVANTO - 106.540,46

MONTEROSSO AL MARE - 179.759,94

PORTOVENERE - 100.160,80

RIOMAGGIORE - 236.236,24

SARZANA - 8.090,94

VERNAZZA - 37.598,76