Il sottosegretario Costa in visita in Confartigianato

La Spezia - Incontro in Confartigianato La Spezia con il Sottosegretario alla Salute, Andrea Costa per discutere di riaperture, piano vaccini, settori produttivi sensibili e nuovo ospedale. “Stiamo concentrandoci sulla somministrazione dei vaccini ad anziani e fragili - ha affermato Costa -. Venerdì abbiamo vaccinato 370.000 persone in un giorno, segno tangibile dell’accelerazione impressa dal Governo Draghi e dal Commissario Figliuolo. La riapertura del 26 aprile va in questa direzione, il Governo valuterà l’evoluzione per modificare nuovamente la normativa favorendo le imprese e la ripresa”.