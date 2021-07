Il ministro Orlando in visita al Cisita

La Spezia - Il ministro del Lavoro Andrea Orlando lunedì scorso ha fatto visita alla sede del Cisita della Spezia; al centro le tematiche che riguardano occupazione e formazione. La neo presidente Giorgia Bucchioni ha voluto "ringraziare il ministro Orlando, nostro concittadino, per la visita, di cui sono particolarmente onorata visto il mio nuovo incarico. Stiamo vivendo un momento particolare, con occasioni di potenziamento e crescita; la possibilità di avere un interlocutore attento come Andrea Orlando è un ulteriore stimolo per cogliere ogni possibilità futura, in quell’ottica che vede le imprese, il territorio e la formazione sempre più in rapporto di interdipendenza.”

Dopo aver fatto un veloce tour della sede di Via del Molo, il ministro ha incontrato tutto lo staff, guidato dal direttore Riccardo Papa, che insieme alla presidente Bucchioni ha illustrato quelle che possono essere le nuove linee di intervento formativo del futuro.

“Con il Ministro condividiamo l’idea della necessità di un progetto organico e organizzato, non più solo iniziative isolate -. afferma Papa -. Dovrà essere capace di aiutare i nostri giovani a inserirsi nel mondo del lavoro. Un complesso unitario di azioni che comprenda diversi obiettivi, non solo territoriali, ma nel più ampio contesto regionale, razionalizzando alcune strutture già presenti, potenziando altri ambiti, creando nuove strade.”

Il ministro Orlando è rimasto piacevolmente colpito dall’entusiasmo del gruppo e dalle idee esposte, tanto da voler approfondire nell’immediato futuro i progetti da sviluppare e quelli già in via di sviluppo, come il potenziamento dell’Istituto Tecnico Superiore (ITS).