Il gruppo Aloschi in visita al punto informativo di Confartigianato Turismo

La Spezia - Adolfo Aloschi, titolare del gruppo omonimo con sede a Napoli che gestisce le escursioni a terra per Royal Caribbean e per MSC, ha fatto visita al punto informativo della Confartigianato turismo della Spezia di fronte alla Capitaneria di Porto, incuriosito dalla attività delle imprese della Rete Turistica dell’Alto Tirreno di Confartigianato. La Rete è composta oggi da oltre 500 imprese di vari settori; trasporto marittimo e terrestre, noleggi, guide turistiche, affittacamere, alberghi, stabilimenti balneari, ristorazione, servizi in genere, tutti in rete per proporre esperienze da vivere sul nostro territorio. Il gruppo “Aloschi”, leader da anni nel settore delle crociere, gestisce le escursioni di milioni di turisti in Italia e nel mondo ed ha avuto modo di apprezzare il lavoro fatto dalla Confartigianato a favore delle tante imprese associate. Per questo, con la ripartenza delle crociere, sono state proposte nuove destinazioni, alcune già testate in questi giorni con grande soddisfazione da parte di tutti.