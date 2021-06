Il cantiere Perini all'asta entro il mese di luglio

La Spezia - Il bando per la vendita all'asta del cantiere Perini Navi sarà pubblicato entro l'ultima settimana di giugno. Questa la prospettiva su cui ragionano i pretendenti allo storico presidio della nautica italiana e ai suoi due poli produttivi della Spezia e di Viareggio. The Italian Sea group e Palumbo superyachts, l'accoppiata Sanlorenzo e Ferretti hanno già manifestato interesse ad essere della partita. Ma secondo Milano Finanza anche Monaco Marine ed una finanziaria americana, che fa capo a Larry Ellison, sarebbero pronte a formulare un'offerta.

Il sito spezzino era quello dedicato alle attività di repair and refit: un travel lift da 820 tonnellate, due banchine da 50 metri e alcuni capannoni tra le infrastrutture. A puntare sugli spazi di Ruffino sono in particolare Ferretti, che vorrebbe produrre scafi in vetroresina, e Palumbo, che nel refit è specializzato con nove cantieri sparsi per il Mediterraneo. C'è infine Azimut Benetti, l'unico dei dominatori italiano del Global Order Book che non ha un presidio nel golfo spezzino.

La base di partenza dell'asta dovrebbe aggirarsi attorno ai 50 milioni di euro secondo alcune stime. I creditori che attendono sono parecchi, così come ci sono cinque barche in attesa di essere completate che non saranno oggetto di vendita, ma potranno essere prese in carico dal nuovo proprietario. I lavoratori rimangono nel frattempo in cassa integrazione. Riuscire a rimettere in piedi il cantiere entro la fine dell'anno l'obiettivo ambizioso.