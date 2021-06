Il Comune cerca sponsor per gli eventi dell'Estate spezzina

La Spezia - Il Comune della Spezia ha emesso un avviso pubblico di manifestazione di interesse per la ricerca di sponsor per gli eventi dell’Estate Spezzina 2021 ai sensi dell’art.19 del Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016).



L’avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune della Spezia e sul sito istituzionale www.comune.sp.it nella sezione Amministrazione Trasparente.



Per informazioni: C.d.R. Teatro Civico – teatrocivico.amministrazione@comune.sp.it tel. 0187 727524.