Il Canada ha scelto l'OTO 127/64 per per le sue nuove navi

La Spezia - Leonardo fornirà a Lockheed Martin Canada quattro sistemi d’arma navali OTO 127/64 LightWeight Vulcano, inclusa la piattaforma automatica di alimentazione munizionamento, per le nuove navi della Marina canadese. L’accordo, parte del programma Canadian surface combatant, prevede l’installazione di tre sistemi a bordo delle nuove unità e l’impiego del quarto per attività di addestramento.

Il programma revede la costruzione di quindici navi multimissione da parte di Irving Shipbuilding Inc. nei cantieri di Halifax in Nuova Scozia, rientra nel più ampio progetto a lungo termine, la National shipbuilding strategy, volto al rinnovamento dell’intera flotta canadese.



Già scelto da sei marine negli ultimi dieci anni, l’OTO 127/64 LW Vulcano è dotato di un’architettura altamente flessibile che ne consente l’installazione su tutti i tipi di piattaforme. La tecnologia allo stato dell’arte e la completa digitalizzazione garantiscono costante supporto agli operatori e al Combat management system di bordo per il calcolo delle possibili soluzioni di tiro durante la pianificazione della missione.

Il Canada è per Leonardo un mercato chiave con diverse opportunità commerciali che vanno dai sistemi navali agli elicotteri, dalle soluzioni di controllo e gestione per gli aeroporti alla logistica. Con un rapporto consolidato di partnership da più di 50 anni e con più di 400 addetti nel Paese, l'azienda è leader nella fornitura di prodotti, capacità e competenze nel settore della Difesa, grazie a tecnologie innovative e servizi integrati. Leonardo è, inoltre, fortemente impegnata a sostenere a lungo termine l'industria della Difesa canadese e a supportare costantemente le imprese locali. Attiva in Ontario e Nuova Scozia, Leonardo DRS fornisce da oltre 30 anni sistemi avanzati di comunicazione navale, sorveglianza e sistemi di conversione energetica alla Marina canadese.