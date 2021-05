I lavoratori Pa: "Pronti a manifestare ogni giorno sotto il Comune"

La Spezia - Pubblica assistenza in presidio permanente davanti a Palazzo civico. Nuova tappa delle mobilitazioni per la modifica della legge regionale sui servizi funebri questa mattina alla Spezia, alla quale hanno partecipato Fp Cgil, Cisl Fp, dipendenti e volontari della Pubblica assistenza della Spezia e una rappresentanza della Pa di Lerici.

Dopo la proclamazione dell'agitazione sindacare, avvenuta nei giorni scorsi, supportati dalle delegazioni sindacali le donne e gli uomini a servizio della comunità scendono in piazza, in vista dell'audizione di oggi pomeriggio della modifica della legge, al momento proposta dai consiglieri di opposizione Natale, Centi e Ugolini. Un iter che si annuncia complicato ma che se passasse oggi al termine delle audizioni approderebbe in consiglio regionale.

Il presidio di oggi, partito alle 11 e proseguirà fino alle 16.30, è solo una tappa dello stato di agitazione intrapreso, in accordo con i lavoratori, dai sindacati.

Marzia Ilari di Fp Cgil ha ribadito: "L'auspicio è che la discussione di oggi porti la modifica della legge in consiglio regionale. Ma è chiaro, non ci fermeremo qui. Andremo avanti con tutto ciò che è in nostro potere per garantire la sopravvivenza di quest'ente che da risposte non solo ai cittadini, ma che fa anche da calmiere del mercato e che non può sparire. La vera battaglia sarà in consiglio regionale e noi siamo pronti a partire e a manifestare anche a Genova per spiegare le nostre ragioni".

Fabio Cidale di Cisl Fp ha aggiunto: "Anche dalla commissione Sanità che si è tenuta nei giorni scorsi in Comune alla Spezia il parere dei consiglieri è unanime: questa legge va cambiata. La Pubblica assistenza è fondamentale perché è una realtà pubblica virtuosa: i proventi vengono reinvestiti interamente nella comunità. Non va fatta naufragare. L'auspicio è che la modifica approdi in consiglio".

E' quasi un anno che la Pubblica assistenza si batte per sciogliere i nodi di questa legge. Gianluca Rachello delle Rsu della Pa spezzina ha detto: "Vogliamo capire se la volontà di cambiare la legge è seria. Come lavoratori e volontari se la legge non cambierà torneremo, qui davanti al Comune, a manifestare. Siamo pronti ad andare anche a Genova. Questa è una legge vergognosa".